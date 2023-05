Beauvechain: voici pourquoi les remplaçants du Marchetti de la Défense auront des sièges éjectables

Lors de la dernière commission de la Défense de la Chambre des Représentants, le député N-VA Peter Buysrogge, s’est interrogé sur ces deux exigences "qui ne sont pas pertinentes pour la plupart des trajets de formation de base au pilotage de nos avions de transports et de nos hélicoptères. Et elles font grimper le prix, sachant que peu de fabricants sont en mesure d’y répondre. Le choix basé sur ces exigences ne revient-il pas à rédiger le marché public en fonction d’une entreprise spécifique ?" Et de citer la société Pilatus.

Orienté pilote de chasse

La ministre de la Défense, Ludivine Dedonder (PS), a défendu le besoin d’un siège éjectable dès le début de la formation et d’une configuration en tandem de l’avion. "La nouvelle capacité de formation doit être orientée vers la sélection et la formation d’un nombre suffisant de pilotes de chasse. Depuis la suppression de l’Alpha Jet, après leur formation de base, ils se rendent directement aux États-Unis pour y suivre leur formation avancée. Pour une formation de base de qualité, un appareil plus puissant, pouvant voler fréquemment à des altitudes plus élevées et dans des conditions météorologiques moins favorables, est donc nécessaire. Ce dernier point constitue un problème pour le Marchetti. Un siège éjectable est nécessaire pour les manœuvres à haute altitude. Et compte tenu du nombre peu élevé d’élèves-pilotes, il n’est pas possible de répartir la formation de base sur deux avions.

Une configuration en tandem offre, elle, les meilleures possibilités d’évaluation et de sélection des pilotes d’avion de chasse."

La procédure de sélection est en cours et aboutira à un contrat de services à long terme, la formation de base des pilotes allant être externalisée. "Il n’est donc pas encore possible de donner plus de détails sur les candidats possibles."

Comme nous l’écrivions le 5 avril dernier, la Défense vise une attribution du marché au plus tard en 2024.

Le député n’a pas été convaincu par la nécessité de doter tous les nouveaux appareils de sièges éjectables et d’une configuration en tandem, réaffirmant qu’il pense que cela coûtera plus cher à la Défense dont les ressources sont limitées.

Le siège éjectable, un problème pour les candidates pilotes ?

Il a aussi posé une autre question : "La présence de sièges éjectables, pour lesquels des exigences de poids minimum sont applicables, ne compromettra-t-elle pas les possibilités de carrière des femmes au sein de la Composante Air ?"

La ministre a rassuré le député sur ce point : "La dernière génération de sièges éjectables est flexible et ne pose pas de problème particulier pour les candidates."