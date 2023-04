Beauvechain : le projet de maison multiservices est abandonné

La décision a été prise ce lundi soir à Beauvechain par 15 voix pour et une abstention (Intérêts Communaux): le bâtiment qui devait abriter la future maison multiservices à Hamme-Mille, chaussée de Louvain, sera revendu. L’ancien restaurant et le terrain le jouxtant ont été achetés par la Commune de Beauvechain en 2011 pour un peu plus de 600 000 €.