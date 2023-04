Venez vous amuser en famille à Hamme-Mille, ce dimanche 16 avril

Tout au long de l’après-midi, les familles pourront s’initier à diverses activités: château gonflable, balades en poney, familiarisation avec des chiens, démonstration de VTT, balade en pleine conscience, ateliers artistiques, découverte de la nature, musique, danse, cirque, etc. Trois spectacles seront aussi proposés: 14 h, spectacle de danse ; 15 h, spectacle de cirque ; 16 h, un concert réunissant plusieurs groupes musicaux en clôture de la journée.

L’événement se veut rassembleur et diversifié. "Nous souhaitions organiser un événement familial de ce type depuis longtemps dans la région, ajoute Grégory Pardoen. Une manière de permettre à toutes les familles de découvrir l’offre riche et variée de stages et d’activités organisées près de chez elles. La Chouette École et son association des parents ont rendu l’organisation de ce rendez-vous possible. Nous avons aussi reçu le soutien de la Commune de Beauvechain."

Entrée: 5 € par famille si celle-ci s’inscrit à l’avance ; sans ça, 8 €. Toutes les activités proposées sur place seront gratuites. Inscription via famio.be/famioday ou via Facebook https ://facebook.com/events/s/family-day/3309460159274917/