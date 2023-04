Plus de 1,2 million pour l’aménagement d’une maison de village à la cure de La Bruyère

Ce marché est divisé en plusieurs lots. Le lot 1 prévoit la démolition sélective, estimé à 33 563,64 € HTVA. Le lot 2 concerne l’éco-rénovation de la maison de village, estimé à 427 828,45 € HTVA et l’éco-rénovation des logements, estimé à 407 173,05 € HTVA. Le montant total, y compris 15% d’imprévus, honoraires auteur de projet et coordinateur sécurité-santé, est estimé à 1 225 652,33 € TVAC. Le conseil a décidé de passer le marché par procédure ouverte à 13 voix pour et 2 abstentions (Écolo).

Par ailleurs, la commune de Beauvechain a décidé d’améliorer les performances énergétiques de la cure de Hamme-Mille (isolation, menuiseries extérieures et VMC). Le montant global estimé de ce marché s’élève à 147 215,86 € TVA comprise. Les travaux seront subsidiés par la Région wallonne à hauteur de 117 580,50 €. Le solde pourra faire l’objet d’une seconde subvention de la province du Brabant wallon. Le conseil communal a approuvé le dossier à l’unanimité.