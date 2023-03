Sept biens protégés par un Bouclier bleu à Beauvechain

Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, via Alda Greoli alors ministre de la Culture, et de la Région wallonne, via la ministre du Patrimoine Valérie De Bue, la Commune a pu engager pour quatre mois à mi-temps, puis à nouveau pour un même délai, Estelle Moureau, une historienne de l’art. Celle-ci avait pour tâche de mener à bien ce projet, sous la tutelle de Mathieu Bertrand, directeur de la Maison de la Mémoire et de la Citoyenneté.

C’est le résultat de ses travaux qu’a présenté Estelle Moureau ce lundi en conseil communal. "Il était important de pouvoir présenter aux élus tout le travail réalisé et l’impact positif que celui-ci allait avoir pour la collectivité mais aussi l’ensemble des Communes de la Fédération Wallonie-Bruxelles."

En effet, ce travail de longue haleine a produit deux résultats très concrets. Le premier est l’intégration de fiches spécifiques dans le plan d’urgence communal. Ainsi les services de secours ont les informations utiles pour agir adéquatement, par exemple dans les choix des modalités d’intervention ou des œuvres qu’il faut sauver prioritairement.

Les sept sites retenus

Ces analyses de risque concernent sept sites sélectionnés pour couvrir un large panel et un maximum de profils (biens classés, religieux, civils, privés, publics, isolés ou non) : la maison de village le "Vert-Galant" (XIXe siècle) et l’ancienne vicairie (XVIIIe et XIXe), la Ferme de Wahenges (XVIIIe), l’église Saint-Martin (Xe-XIIIe), la chapelle du Rond-Chêne (XVIIIe), la chapelle Saint-Corneille (XVe), la chapelle Gosin (XIXe) et une habitation sise au numéro 4 de la rue Delahaye (XVIIIe et XIXe).

Le deuxième résultat est la rédaction d’un vade-mecum à destination des autres autorités publiques, dont les Communes. Cette brochure détaillera pas à pas la manière de procéder pour prendre des mesures préventives afin de diminuer tant que possible les risques et leurs conséquences, avec une caution scientifique sérieuse.

Le comité de pilotage du projet comportait en effet des représentants de la Fédération Wallonie-Bruxelles, du cabinet de la ministre De Bue, de l’Agence wallonne du Patrimoine (AWaP), du gouverneur du Brabant wallon, du Comité belge du Bouclier bleu (association souvent comparée à la Croix-Rouge des biens culturels) et des experts comme ceux de l’Institut royal du Patrimoine artistique.

L’ouvrage est dans sa phase de finalisation, et une demande de subvention pour sa publication a été adressée à la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Par ailleurs, des séances d’information avec les propriétaires des sept biens sélectionnés sont programmées pour présenter les résultats de l’étude. "Mais le travail est loin d’être fini, il faudrait chaque année ajouter 2-3 biens dans cette analyse de risques, travailler avec les services du gouverneur pour la formation des pompiers et aussi prévoir d’organiser ou participer à des colloques et conférences afin de faire connaître la démarche auprès de nos collègues des autres Communes. Il ne faut en effet pas énormément de moyens pour pouvoir engranger des résultats."