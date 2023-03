L’Airbus H145M sera le nouvel hélicoptère de la Défense à Beauvechain

Les premiers appareils devraient être livrés en 2026 à la base de Beauvechain.

D’autres engins étaient dans la course dont l’AW169M, du constructeur italo-britannique Agusta Westland ou le Bell 429, de l’américain Bell Helicopter.

Mais "la prospection montre que seul le H145M d’Airbus Helicopters répond au niveau d’ambition du plan STAR (NDLR: la vision stratégique pour la Défense à l’horizon 2030) ", a précisé la ministre de la Défense, Ludivine Dedonder (PS), ce mardi 21 mars, au député Peter Buysrogge (N-VA) qui l’interrogeait sur le sujet en commission de la Défense.

La ministre a ajouté que "la prospection a également révélé des perspectives pour l’industrie belge. Il s’agit notamment de la fourniture d’équipements spécifiques et d’un soutien technico-logistique. Airbus Helicopters est déjà en contact avec des entreprises belges."

Parmi les missions des nouveaux hélicoptères, on retrouve les évacuations médicales, la protection de l’espace aérien belge lors des sommets de l’Union européenne et de l’OTAN ou encore le soutien aux Forces spéciales.

À ce sujet, "les forces aériennes belges et allemandes ont échangé des déclarations d’intention pour développer à terme une coopération bilatérale dans le cadre du LUH (NDLR: Light utility helicopter) dans le domaine des opérations spéciales. Des déclarations d’intention similaires avec le Luxembourg sont en cours de formalisation." Nos deux voisins utilisent en effet cet appareil.

La ministre souligne en outre que "la coopération nationale avec la police fédérale est également la bienvenue. Le fait de travailler avec les mêmes appareils permet une coopération efficace et plus étroite en termes de soutien technique, de formation et d’exécution de certaines missions entre la Défense et la police fédérale."

Le vendredi 10 mars dernier, le gouvernement fédéral a en effet donner son feu vert à l’achat de 20 nouveaux hélicoptères, 15 pour la Défense et 5 pour la police fédérale, des H145M donc.

"Cet hélicoptère performant, polyvalent, robuste et fiable peut être équipé d’une large gamme d’équipements et offre une flexibilité de mission exceptionnelle aux opérateurs militaires", vante son constructeur sur son site web.

Si le député a salué l’achat d’hélicoptères, il s’est toutefois demandé si l’appareil choisi était "vraiment le plus rentable d’un point de vue économique".

Dans le plan STAR, l’investissement prévu pour l’acquisition de 15 hélicoptères est estimé à 250,82 millions €.