La procédure pour remplacer les hélicoptères NH-90 de Beauvechain est lancée

"Il s’agit d’une étape importante vers le remplacement d’une partie de la flotte d’hélicoptères de la Défense, dans le cadre du plan STAR, commente la Défense. Grâce à cet achat, la Défense disposera dans les années à venir d’une capacité de transport aérien tactique performante pour les Opérations Spéciales et d’une capacité d’évacuation sanitaire par voie aérienne."

Livraison attendue dès 2026

Les premiers appareils devraient être livrés en 2026 et être basés à Beauvechain.

Ceux-ci remplaceront les quatre hélicoptères NH-90 de transport tactique (TTH) qui volent au départ de la base brabançonne.

Depuis juin 2020, ces engins, de moyenne capacité, ne sont plus la priorité de la Défense. Pour justifier cette décision, l’armée pointait le manque de personnel au sein de la Défense, le faible soutien industriel et le coût pour les faire voler. Les NH-90 n’étaient pourtant arrivés au sein de la Force aérienne qu’en 2013...

"Dans le cadre de l’achat des nouveaux hélicoptères légers, les collaborations possibles avec des partenaires européens et ou internationaux, la manière dont l’industrie belge sera impliquée ainsi que l’utilisation de cet hélicoptère pour d’autres missions en cas de crise sont pris en compte. Les nouveaux hélicoptères devraient pouvoir être déployés en appui à d’autres unités de la Défense, pour l’aide à la Nation, pour les missions humanitaires ou, par exemple, pour protéger notre propre espace aérien lors des sommets de l’OTAN ou de l’Union européenne", ajoute la Défense.

Le marché concerne aussi l’achat de cinq hélicoptères pour remplacer la flotte de la police fédérale. "Travailler avec les mêmes appareils permet une coopération plus approfondie en termes d’appui technique, de formation et d’exécution de certaines missions entre la Défense et la police fédérale."

Le plan STAR envisage aussi l’acquisition d’hélicoptères lourds, de type Chinook, à l’horizon 2029-2030.