Beauvechain: déjà 42 bénévoles pour le Grand Nettoyage de printemps

Pour endiguer ce phénomène, deux employés communaux ont été embauchés à temps plein pour ramasser les déchets, et des caméras de surveillance ont été installées en début d’année.

À Beauvechain, le Grand Nettoyage, ce sera le samedi 25 mars.

"Le samedi, c’est en général plus facile, il y a moins de gens qui travaillent, on trouve donc davantage de monde disponible", ajoute Vincent Bulteau.

Ce lundi, 42 bénévoles s’étaient déjà manifestés pour dire qu’ils participeront à l’opération. Et ce chiffre devrait encore grandir car "il y en a toujours qui s’inscrivent au cours des trois ou quatre jours précédant l’opération. Au total, nous avons généralement plus de 70 personnes."

Ces bénévoles pourront compter sur le soutien de quelques élus communaux. Quant aux écoles, sollicitées elles aussi pour le Grand Nettoyage, aucune d’entre elles n’a déjà indiqué qu’elle participera à l’action, mais les inscriptions restent ouvertes au minimum jusqu’au 16 mars.

Greenwashing ?

Cependant cette année, certains habitants habitués de l’initiative ont annoncé qu’ils ne participeront pas. En cause, le greenwashing dont ferait preuve l’ASBL Be WaPP. Subventionnée par des industriels produisant des déchets, celle-ci se donnerait bonne conscience en faisant appel à des bénévoles pour ramasser des déchets produits par l’industrie. Be WaPP conteste ces accusations et se justifie en trois points: "Il n’y a jamais eu de mystère sur le financement de Be WaPP par le secteur privé. Le Grand Nettoyage n’est qu’une partie des actions menées par l’ASBL et il est inopportun de faire ce genre de raccourcis. Enfin, c’est responsable de la part des entreprises produisant des déchets de financer une ASBL telle que Be WaPP qui veille à lutter contre la malpropreté", indique Denis Vasilov, porte-parole de Be WaPP.

Ce dernier souligne encore que ce ne sont pas les entreprises qui jettent les déchets dans l’espace public mais bien les citoyens…