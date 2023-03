Beauvechain en route vers un développement durable

À Beauvechain, différents ateliers et rencontres ont abouti à la création d’une feuille de route vers les objectifs de développement durable. La stratégie wallonne pour le développement durable à l’horizon 2050 correspond à une Wallonie dans laquelle les citoyens pourront satisfaire leurs besoins et bénéficier d’une vie de qualité sans pour autant affecter les besoins et la qualité de vie des habitants des autres parties du monde et sans hypothéquer les ressources économiques, humaines et naturelles pour les générations futures.