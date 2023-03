Beauvechain : les Longuès Pènes retrouvent la scène avec "D’jaîme bé quand tot va de trëviès"

Mais les revoilà, avec les répétitions qui s’intensifient à l’approche du jour J. "Nous n’avons plus joué depuis 2019 à cause du Covid. Mais depuis octobre, c’est reparti. Si nous avons commencé si tôt, c’est parce que le wallon est difficile à lire et que nous avons dû faire plusieurs lectures avant de monter sur scène."

La pièce choisie pour ce retour: D’jaîme bé quand tot va de trëviès, de Christian Derycke. "J’ai choisi la pièce en fonction du nombre de personnes qui sont disposées à jouer. On tient donc compte des acteurs qui seront sept cette fois. La pièce devait être jouée en 2020 mais voilà… Là, on répète à raison de deux fois par semaine."

La troupe a collaboré avec les Francs Conteurs qui eux aussi sont remontés sur les planches, notamment pour les décors. "Notre troupe possède deux personnes qui font les décors: Daniel Hobin et Aimé Schuyten. Pour réduire les coûts, il a été proposé de réaliser les décors plus rigides et amovibles pour les deux pièces."

Quant à l’histoire, Raymond Evrard livre quelques tuyaux: "Un vieux célibataire, la septantaine, vit aisément. Il est riche propriétaire d’un domaine de 15 hectares de bois. Il vit avec une jeune femme de compagnie. Elle le considère comme son père. Mais une voisine intéressée vient souvent à la maison pour tenter d’avoir un héritage… Le neveu, aussi, est intéressé. Il débarque avec sa compagne et un agent immobilier. Ils veulent vendre une partie pour faire un complexe commercial. Le propriétaire sent l’arnaque et monte un plan avec sa dame de compagnie pour déjouer tous les plans. La suite ? Beaucoup de rebondissements !"

Et le tout est bien évidemment en wallon. Petit clin d’œil aux tables de conversation, en prélude, les participants de celles-ci seront présents avec deux chansons et une poésie. "C’est une manière de participer et de promouvoir l’activité !"

Représentations les 24, 25, 26 et 31 mars ainsi que les 1er et 2 avril. Le vendredi et le samedi à 20 h, le dimanche à 16 h 30, au Relais Saint-Martin. Entrée: 9 €. Pour tout renseignement complémentaire: 0497 44 53 23, 0485 61 14 68.