Beauvechain : le plan communal de mobilité sera actualisé

Pour rappel, le PCM est un outil stratégique qui vise à faciliter la planification de la mobilité à l’échelle communale. Il planifie donc sur une période d’une dizaine d’années l’organisation et la gestion des déplacements, du stationnement et de l’accessibilité aux lieux de vie et d’activités. Le PCM doit répondre aux objectifs de la Région wallonne qui subventionne et coordonne l’étude. Le gouvernement wallon a adopté en octobre 2017 la vision FAST 2030 et le 9 mai 2019 la "stratégie régionale de mobilité" décrivant les orientations stratégiques qu’il convient de poursuivre pour atteindre les objectifs de la vision FAST.

La vision FAST a pour objectif de réduire la part modale de la voiture tout en favorisant les déplacements des modes actifs et des transports en commun dans le but de réduire de plus de 35% les émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030, et de concrétiser ainsi l’atteinte des objectifs attendus par l’Europe en matière de mobilité.

"À travers notre déclaration de politique communale, nous avons mis l’accent sur un approfondissement du volet “modes actifs” en vue d’une meilleure sécurisation des déplacements des piétons et cyclistes. Pour atteindre cet objectif, les aménagements à projeter pour favoriser le déplacement des modes actifs au quotidien seront conjugués avec un apaisement généralisé du trafic et des vitesses dans les voiries secondaires", explique Lionel Rouget, échevin de la Mobilité.

Un diagnostic global de la mobilité à l’échelle communale a été dressé en août 2021. Pour cela, un certain nombre de données ont été récoltées (projets immobiliers et d’infrastructure, statistiques, relevés de trafic, données TEC, etc.) et analysées, et des relevés de terrain ont été menés. Le diagnostic complet peut être consulté sur le site internet communal (onglet "Mobilité").

"Déplacements des piétons, des cyclistes, transports en commun, mobilité autour des écoles, ou encore réseau routier et stationnement sont toutes les thématiques abordées dans le processus d’actualisation de notre PCM", ajoute Lionel Rouget.

Deux réunions citoyennes

La synthèse reprenant les enjeux découlant du diagnostic ainsi que les objectifs à atteindre, sera diffusée notamment à l’occasion de deux réunions citoyennes qui auront lieu à 19 h 30 au Vert Galant (place communale, 5, Beauvechain) le 28 mars pour les habitants de Beauvechain, L’Écluse et La Bruyère ainsi que le 30 mars pour les habitants de Nodebais, Tourinnes-la-Grosse et Hamme-Mille. Il n’est pas nécessaire de s’inscrire. "La participation citoyenne est essentielle pour la création de ce plan ; l’objectif de ces réunions est de permettre aux citoyens de faire valoir leur connaissance du terrain", conclut Lionel Rouget.