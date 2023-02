Beauvechain : Julie Leenen, présidente de la section MR

La section MR de Beauvechain a acté la démission d’Aurélien Hennebel et a élu une nouvelle présidente, Julie Leenen. Celle-ci s’est investie en politique à la sortie de ses études en communication et en sciences politiques. "Ce n’est un secret pour personne, indique-t-elle. Le monde politique est complexe et parfois difficile à suivre, ce qui encourage les critiques. En suivant ces études, mon objectif était d’apporter ma petite pierre à l’édifice, quel que soit mon métier, pour rendre ce monde plus transparent, plus accessible et plus concret pour les citoyens."