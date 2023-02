Écolo Beauvechain privilégiera le constructif

"La démission de Jérôme, c’est une surprise pour la locale. Ce n’était ni attendu, ni concerté, explique Quentin Robinson. Ce n’est donc pas car il a décidé par choix personnel de se retirer que la non-démission du groupe Écolo est un signe de notre part que l’on cautionne tout ce que fait la majorité. On a vécu sa décision comme celle d’un conseiller qui s’est investi corps et âme dans son mandat et au final pour nous c’est un constat d’échec avec de vrais regrets mais c’est sa position personnelle." Valentine Boone ajoute: "Cela a été un choc, là on essaie de continuer à avancer".

Les attaques sur le manque de soutien à Jérôme Cogels, la locale Écolo les a lues. "Nous, on n’a pas cette perception. La locale Écolo, c’est une vraie démocratie. Quand ce type d’événement arrive, ce ne sont pas une ou deux personnes qui réagissent, mais toute l’équipe après s’être concertée. Il a fallu digérer ! Et puis, chez Écolo, c’est le projet d’abord, pas la personne. On ne veut pas entrer dans des échanges stériles ou des dérapages. Ce n’est pas notre culture politique de réagir de manière émotionnelle. On préfère le recul et la position constructive, c’est bien plus crédible."

Quentin Robinson et Valentine Boone insistent aussi sur la motion déposée fin janvier par Écolo et adoptée par le conseil communal moyennant quelques amendements (lire ci-dessous). "La démocratie, c’est la participation citoyenne. Donc la relance du groupe de travail sur la gouvernance est la suite logique. On veut aller de l’avant, avec de la transparence. On a lu dans les retours beaucoup de choses pour lesquelles on n’est pas totalement à l’aise. Quand on apprend que la transmission des PV du collège en période Covid n’était pas légalement obligatoire, OK, mais c’est à nos yeux un minimum ! Et on ne peut et on ne veut pas se contenter d’un minimum légal. Si c’est cela l’ambition, nous, on en a une autre et on veut que cela aille beaucoup plus loin avec la majorité."

"L’urbanisme, c’est le sujet le plus délicat"

De quoi soulever l’épineux problème de l’urbanisme dans la commune. "On en parle tout le temps, partout, de l’urbanisme. C’est le sujet le plus délicat. La majorité n’aime pas se mouiller car on est sur des dossiers personnels ou individuels. Mais si cela touche à l’intérêt général, nous, c’est cet intérêt général qui prime. Le guide communal d’urbanisme doit être remis.à jour, modernisé. Il faut une lecture claire et cohérente. On peut déjà y travailler même si la réglementation du CoDt évoluera d’ici le mois de juin. Attendre, cela démontre un manque d’ambition."