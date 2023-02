Beauvechain : le retour des "Petites histoires Grrrochonnes" au Théâtre des 4 Mains

"La création de ce spectacle date de 2015, précise Marie-Odile Dupuis, fondatrice du Théâtre des 4 Mains, qui l’a mis en scène. Nous l’avons joué plus de 300 fois, au moins. Un vrai succès, qu’on a arrêté en 2019. C’est aussi pour cela que nous avons songé à nos Histoires Grrrochonnes lorsque nous avons réfléchi à ce qui pourrait plaire aux enfants durant leurs vacances. Même ceux qui ont grandi et l’avaient vu à l’époque s’en souviennent et nous le réclament parfois…"

C’est donc historique, autant que la nouvelle répartition des vacances scolaires en Fédération Wallonie-Bruxelles: pour la première fois de son histoire, le Théâtre des 4 Mains va jouer la même pièce, à domicile, tous les jours, durant une semaine.

"Nous nous adaptons aux congés car notre compagnie fait beaucoup de représentations scolaires durant l’année. Et nous perdons désormais une semaine en octobre et en février", explique Marie-Odile Dupuis.

Et nourrir les cochons

Autre nouveauté: la représentation est combinée à la visite d’un élevage de cochons voisin, avec tous ceux qui le souhaitent.

"Après le spectacle, il y aura un petit goûter dans notre local d’accueil et ensuite, nous partirons à la ferme Au Groin du village. C’est un élevage bio d’une trentaine de cochons, situé à 3 kilomètres du théâtre. Les gens sont donc invités à nous suivre en voiture. Benoit de Leu, qui joue le rôle du voisin Piotr, et les deux Grrrochons les accompagneront pour la visite."

Les enfants pourront nourrir les cochons, les caresser, se balader à dos d’âne, manger un pain saucisse fait maison et courir dans la campagne ! Ce sera même gratuit pour les moins de 14 ans. La fin de la visite est prévue vers 17 h.

L’imagination au pouvoir

Conseillée dès l’âge de 3 ans, la pièce a reçu les éloges de la critique dès sa création en 2015. "On n’évite pas les pipi-caca et les crottes de souris qui amusent les petits. On les invite même à en manger, sourit Marie-Odile. On joue avec le rire des enfants, et avec leurs peurs primaires. On utilise les mécanismes simples du rire en reprenant des histoires et comptines connues, qu’on fait vivre avec des objets, comme un livre pop-up le ferait. Il y a des portes secrètes, des meubles qui bougent, et toute la scénographie est truffée de surprises."

Cerise sur le gâteau, la bande-son aussi ludique que l’intérieur des Grrrochons, a été imaginée par le musicien fantaisiste local Max Vandervorst. Bref, un spectacle à l’humour bon enfant, à (re)voir absolument.

Lieu des représentations: Théâtre des 4 Mains, rue Longue, 152, à La Bruyère (Beauvechain). Spectacle seul: 8 € pour les enfants jusqu’à 14 ans ; 11 € pour les adultes. Spectacle et visite: 8 € ; 15 €. Réservations en ligne via reservations@lecentreculturel.be ou au Centre culturel de Beauvechain (010 86 64 04). www.4mains.be