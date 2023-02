Beauvechain : Jérôme Cogels (Écolo) continuera à s’investir autrement

"Je tiens tout d’abord à préciser que je n’ai aucun problème interpersonnel avec Carole (Ghiot). Mes positions exprimées depuis presque six ans sont claires, écrites, consultables sur le site d’Écolo ou reprises dans les courriers."

L’ex-conseiller communal précise son positionnement. "À chaque fois que j’ai soulevé un problème ou une analyse négative, je constate que la majorité le prenait personnellement. Cette manière de réagir vis-à-vis de moi ou de ceux parmi les habitants qui ne sont pas d’accord avec les choix ou les pratiques de la majorité a amené une fracture au sein de la population. Jamais cela n’avait été le cas à Beauvechain qui a toujours été une commune très conviviale. Il est normal que les habitants puissent s’exprimer en fonction de leurs aspirations, leurs idées.Amalgamer ceux qui participent de manière constructive au débat démocratique à ceux qui tiennent des propos inacceptables est violent et inaccep table. Au cours de mon mandat, j’ai voulu rester respectueux et ne pas sombrer dans les attaques personnelles, même si je suis parfois en colère face à ce qui se passe. L’un n’empêche pas l’autre."

"Je n’ai rien dit ni de faux ni de méchant"

Jérôme Cogels réfute donc le fait qu’il ait pu tenir des propos diffamatoires. "Je n’ai rien dit ni de faux ni de méchant. Si c’était le cas, qu’on aille au bout des choses et que le collège dépose plainte. Je déplore que l’administration soit utilisée comme paravent. C’est au politique de définir de manière claire ce qu’elle attend de l’administration et de prendre ses responsabilités quant au fonctionnement et aux résultats obtenus."

À propos du dossier CtoC Home Concept, Jérôme Cogels démontre, documents à l’appui, que "de fausses informations sont divulguées".

"Si ces fausses informations étaient les conséquences d’une méconnaissance du dossier ou de mensonges, ce serait extrêmement grave. S’il y a une troisième raison, je suis prêt à l’entendre. Minimiser ce dossier quand on connaît les arguments forts utilisés par le fonctionnaire délégué ne peut permettre à la bourgmestre de mettre en doute mon honneur et mon honnêteté intellectuelle. Lors de mon engagement en politique, j’ai fait le choix de partager l’information. Si l’on veut contredire ma position ou les éléments d’information que je partage, je suis disposé à en débattre et le cas échéant, reconnaître que je me trompe."

Après dix années de politique locale, Jérôme Cogels a donc démissionné. "C’était un engagement au détriment de ma car rière professionnelle et parfois de ma famille aussi. Je peux l’assumer pour autant que cela ait du sens. Demain, je mènerai mon combat autrement. Je ne suis plus conseiller communal car je ne pense pas que ce soit une valeur ajoutée à mon envie de participer à la vie et à la construction d’un futur pour ma commune. En tant que citoyen, je garde l’accès à tous les documents qui concernent la gestion communale (exceptés secret défense ou des données à caractère privées)."

"Je ne crois pas qu’actuellement les choses peuvent avancer au conseil communal"

Jérôme Cogels précise également qu’il est toujours membre Écolo, qu’il ne renie pas et qu’il soutient la locale écolo mais qu’il a fait le choix de ne plus participer actuellement aux activités de celle-ci.

Comment voit-il donc son avenir ? "Ce qui manque peut-être à Beauvechain, c’est une animation de la vie politique par des personnes qui n’ont pas de mandat politique. Il y a un manque de débat. Un groupe d’habitants qui dynamise et anime le débat politique dans la commune permettrait une meilleure implication des citoyens. Ai-je un rôle à jouer là ? À voir mais je ne crois pas qu’actuellement les choses peuvent avancer au conseil communal."

Jérôme Cogels continuera à émettre des avis ou partager ses analyses sur des dossiers dans lesquels il estime que les choses ne se déroulent pas de façon idéale ou en soutenant des politiques ambitieuses mises en place dans l’intérêt commun et qui permettent à Beauvechain de se donner un avenir meilleur. "Faire des remarques ne veut pas dire que l’on s’oppose à tout. On peut soutenir un projet tout en souhaitant l’amender."

Mais là, à ce stade, Jérôme Cogels note qu’il y a "clairement une méfiance qui s’est installée".

Sur le dossier Boiron

Et d’évoquer le dossier Boiron. "Lors du troisième passage du dossier, j’ai demandé à la bourgmestre si le collège comptait respecter sa déclaration de politique générale, qui soit dit en passant est bien faite, avec des points qui vont même plus loin que certaines positions d’Écolo. La seule réponse obtenue était que la loi serait respectée. C’est un comble pour un responsable politique de devoir préciser qu’il va respecter la loi et de ne pas pouvoir rassurer la population sur le fait qu’il respectera ses engagements. C’est ce genre d’épisode qui a pu sa per l’auto ri té morale de la majorité et amener une partie de la population à petit à petit se méfier du collège".

Pour conclure, Jérôme Cogels rappelle que tout ce qui figure au sein de son courrier de démission a déjà été évoqué d’une manière ou d’une autre lors des conseils communaux de ces quatre dernières années. "Il n’y a rien de neuf. Nous avons posé beaucoup de questions et nous avons fait de nombreuses propositions, mais n’avons jamais reçu de réelle réponse, à part, comme le soulignait Madame la bourgmestre dans sa réponse à ma lettre de démission, un point concernant la charte du comité de pilotage Pollec. Le conseil communal n’est plus un lieu de débat intéressant, voire pas un lieu de débat tout court. Moi, je préfère dire les choses, et ce n’est pas juste un avis méprisant. J’ai une analyse, je l’exprime et je partage l’information."

Le fait de ne plus être conseiller n’y changera rien. Comme de nombreux citoyens qui ont conscience de l’importance du débat démocratique, Jérôme Cogels devrait encore s’exprimer à l’avenir sur des dossiers urbanistiques comme Boiron ou d’autres dossiers qui concernent la vie de Beauvechain.