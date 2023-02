Beauvechain: « Planquons-nous ! » ou le retour réussi des Francs Conteurs

Mais oui ! Les Francs Conteurs font toujours rire et les échos sont (très) bons. "On ne sait jamais ce que pensent vraiment les gens, indique Benjamin Goes qui assure à présent la gestion de la pièce. Ils nous disent qu’ils aiment bien, mais n’est-ce pas simplement par politesse ou pour nous faire plaisir ?" En tout cas, sur les réseaux sociaux, les retours sont assez positifs, de quoi rassurer la troupe.

Pour les deux premières représentations de Planquons-nous ! la salle était remplie avec les 150 places occupées. "Nous allons atteindre l’objectif de remplir les cinq soirs et donc d’avoir 750 personnes pour nos représentations. Il reste en fait… une place à vendre sur le site. Une personne qui a un empêchement et qui remet sa place en vente…"

Les comédiens ont séduit le public et on peut déjà le dire, la dynamique est relancée pour la suite. "Je pense que l’on est reparti pour plusieurs années à présent. J’ai plusieurs idées que je soumettrai à l’équipe lorsque nous allons débriefer."

Pour la première, malgré la peur de mal faire, tout s’est donc bien passé… "Enfin, le public n’a rien remarqué, mais on a fait quelques erreurs rapidement gommées… En fait, c’est comme cela à chaque édition…"

À Beauvechain, on prône la culture pour tous. Cette année encore, c’était le cas. "Nous avons un partenariat avec le centre culturel et le CPAS. Par le passé, la générale était “achetée” et les places redistribuées aux personnes défavorisées qui n’avaient probablement pas la possibilité d’assister à la pièce au tarif normal. Cette fois, ces personnes ont été intégrées aux représentations normales. C’est une bonne chose pour tous. Qui plus est, le CPAS a un nouvelle fois permis de véhiculer les personnes qui ne savent pas se déplacer. Une même opération sera menée pour le spectacle des Longues Pennes", conclut Benjamin Goes.