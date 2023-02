Beauvechain : concert humanitaire, ce dimanche 5 février au Beau-Vignet

Les Ensembles à cordes de la Nethen dirigés par Alain et Benoît Meulemans seront en concert ce dimanche 5 février, à 16 h, au Beau-Vignet, à Tourinnes-la-Grosse. Ce concert est organisé au profit de l’association Manos Abiertas Belgique. "L’une des violonistes du Rigaudon, Laura Rizzerio, a une amie bolivienne qui lui a parlé de l’association, explique Benoît Meulemans. Mon frère et moi, nous nous sommes renseignés et avons été convaincus par la cause humanitaire de l’association qui a pour objectif de soutenir le développement rural dans le petit village bolivien de Peñas."