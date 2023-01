Beauvechain : Jérôme Cogels (Écolo) claque la porte du conseil ; la bourgmestre et la directrice générale réfutent ses accusations sur un manque de transparence

Dans cette très longue lettre, Jérôme Cogels explique les raisons qui l’ont amené à claquer la porte: manque de transparence dans la gestion de la commune, questions laissées sans réponse, documents demandés jamais obtenus, décisions jamais expliquées ou motivées, dossiers gérés de façon opaque, notamment en matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire. Ce courrier visait à la fois le collège et l’administration, à laquelle était reproché un manque de neutralité.

Extrait choisi: " La majorité et l’administration m’empêchent d’avoir une vision claire de la gestion communale et de la motivation des décisions prises par le collège. Lorsque je demande des documents, j’ai souvent affaire à des délais extrêmement longs qui m’empêchent d’envoyer des compléments d’information aux autorités qui doivent rendre des avis ou prendre des décisions. De plus, les autorités communales me signalent souvent que les réunions se déroulent sans PV ni notes. J’ai aussi constaté que des échanges sur des dossiers et des décisions concernant des permis de bâtir impliquant des proches de la majorité se font via les boîtes mails privées d’échevins ou de la bourgmestre. Lorsque je lis les documents que j’ai demandés, je constate régulièrement qu’il existe d’autres documents qui ne m’ont pas été communiqués.

De plus, une partie de la communication de l’administration se fait entre les avocats de la Commune et les demandeurs sans justification, ce qui permet aux autorités communales de refuser l’accès aux échanges. Les questions posées aux avocats et aux juristes de la Commune, ainsi que certaines réponses, se feraient aussi oralement et, pour cette raison, je n’ai pas accès à cette information. Bien que cela puisse ne pas être illégal, cela empêche les conseillers de remplir leur rôle. Il est indéniable que certains membres de la majorité ont des liens étroits avec des demandeurs, auteurs de projets et des personnes bénéficiant des décisions prises par la majorité en matière d’urbanisme. Bien que cela puisse être courant dans une commune et ne constitue jamais une preuve de collusion ou de favoritisme, cette proximité devrait interdire toute opacité dans la gestion des dossiers par la majorité ".

Tant dans le courrier de Jérôme Cogels annonçant sa décision que dans les réactions de la directrice générale et de la bourgmestre, des exemples et d’autres désaccords sont évoqués. Contacté, Jérôme Cogels promet de donner suite ce mercredi matin et de s’expliquer de la manière la plus complète.