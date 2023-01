Des écoliers de Hamme-Mille partent ce samedi en classes de neige: « Une expérience de vie unique », assure le directeur de leur école

640 € par écolier

Pour son école, le coût est de 640 €. "Nous partons avec les élèves de P5 et P6. La politique de l’école est de partir tous les deux ans : on étale ainsi les paiements. Cela permet aux parents d’anticiper puisque nous confirmons généralement le voyage à la rentrée scolaire précédente. Cette fois, avec le Covid, nous n’avons pu confirmer le projet qu’au début de cette rentrée." L’école propose une épargne avec un plan d’étalement afin de répartir les coûts. "D’ordinaire, nous organisons trois activités lucratives, comme des ventes de lasagnes, mais ici, vu le délai, une seule a pu être mise en place. Mais tout le monde n’y adhère pas, certains ont les moyens de payer en une fois…"

Pas question en tout cas de laisser un élève sur le carreau pour des raisons financières. "Pour un enfant, le CPAS de sa commune prend intégralement le voyage à sa charge. Pour un autre, l’amicale de l’école paie une partie du montant. Nous avons juste deux élèves qui n’iront pas, l’un pour des raisons culturelles, l’autre car l’élève ne veut absolument pas y aller et ses parents ne souhaitent pas le forcer."

Particularité de cette année, les élèves de la Chouette École s’en iront en Italie avec des élèves de l’école Martin V d’Ottignies-Louvain-la-Neuve. "Nous confions l’organisation à une agence de voyages de Jodoigne. Le hasard fait que nous serons au même endroit au même moment. Les institutrices de Martin V nous ont contactés pour proposer des correspondances entre élèves. Ce que nous avons accepté. Après des échanges par courrier, ils se rencontreront donc sur place."

Pour Bernard Kempinaire, les classes de neige, c’est "une expérience de vie unique. Un souvenir inoubliable. Si certaines familles peuvent payer le voyage à leur enfant, il leur serait impossible de payer cela pour toute la famille… Et remplacer la classe de neige par une classe à la mer comme je l’entends parfois, ce n’est pas du tout la même chose ! Aller en Belgique, tout le monde pourra le faire un jour, tandis qu’à la montagne et à la neige, à l’étranger, non ! Et puis, pour pas mal d’enfants, quitter le pays est quelque chose de nouveau. Ils ont en tout cas des étoiles plein les yeux."

Un voyage, ça se prépare

Ce voyage a également du sens au niveau pédagogique. "En classe, les élèves préparent le voyage, l’itinéraire, calculent le trajet. C’est aussi l’occasion de faire de la géographie avec un autre pays, ils découvrent ainsi l’Europe, la culture d’autres gens, sans oublier la pratique sportive unique : tout le monde ne pourra pas skier plus tard."

C’est donc ce samedi soir que les 51 élèves et 5 encadrants partiront, en car. "Également une découverte pour beaucoup. Une nuit dans le car, à leur âge, c’est particulier. On part, on regarde un film, on dort… comme on peut, et au réveil, on regarde par la fenêtre et on voit la montagne…"