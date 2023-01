Beauvechain: il vaut mieux ne pas nourrir les perruches à collier

Il demeure que les perruches à collier bénéficient d’un solide capital de sympathie dans la population: "Je sais, réagit Vincent Bulteau. Elles apportent des touches exotiques et joliment colorées dans nos jardins. Mais idéalement, il faudrait ne pas les nourrir afin de ne pas contribuer à leur prolifération et protéger les petits oiseaux. La solution ? Acquérir des mangeoires plus élaborées, à petits trous. Dans le commerce, on appelle cela des coffrets avec silo à quatre ouvertures et cage de protection. Cela coûte une quarantaine d’euros, mais il est également possible, si on est bricoleur, de les fabriquer soi-même."