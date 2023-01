Beauvechain : les Francs Conteurs préparent leur grand retour sur scène

Restait à convaincre aussi les comédiens à repartir dans l’aventure. "On a fait le tour, certains ne se sentaient plus la force mais beaucoup étaient partants et cela nous a convaincus de lancer la trentième édition. Un nouveau metteur en scène était nécessaire. Papa avait pensé en son temps à Benjamin Goes. Je lui ai demandé, il a accepté. Quant au choix de la pièce, Aurélien en avait une sous la main: “La Bonne Planque à la campagne”, de Charles Istace. Elle était parfaite pour l’adapter à notre sauce Francs Conteurs."

Le public aura donc droit à Planquons-nous, adaptation réalisée par Daniel Van Yseren. La mise en scène sera de Benjamin Goes et Aurélien Hennebel s’occupera de la régie. "Il y aura un petit rôle en plus que dans la pièce originale. Dix comédiens monteront sur scène et une demi-douzaine de personnes sont aussi à nos côtés pour le montage, l’intendance, etc."

Forcément, ce retour sur les planches sera dans une certaine mesure un hommage à André Gyre. "Oui, bien sûr, on devra être à la hauteur et ce sera un défi vu le niveau atteint par le passé. Ce sera aussi un passage puisque nous devrons faire sans papa, mais également sans Michel Delestinne, décédé jour pour jour un an après papa, et qui avait également une forte présence sur scène. Ce sont des pertes, il y a un peu de pression."

Cinq représentations en deux week-ends

Depuis le mois de novembre, les répétitions vont donc bon train. Les Francs Conteurs accentueront la cadence jusqu’au jour J avec la générale le jeudi 2 février et la première le samedi 4 février à la salle du Relais pour cinq représentations en deux week-ends. "Par le passé, on jouait durant trois week-ends mais pour cette reprise, on se veut prudent. Nous aurons 120 places chaque soir, et c’est déjà du monde à trouver. Il y a un peu d’incertitude après cinq années de pause. Il y a toujours un peu de stress, on a terminé sur un gros succès, donc on n’a pas envie de se planter. Il y a eu un gros investissement pour ce retour, et on est peut-être attendu un peu au tournant. Mais si cela marche, on sera lancé pour 2024 avec cette nouvelle équipe qui prendra de la bouteille…"

Une dernière chose: "On s’entraide avec les Longuès Pennes, la troupe de théâtre en wallon, qui jouera un mois plus tard. Nous partagerons les décors pour faire des économies."

La distribution (par ordre alphabétique): Delphine Alexis, Carole Ghiot, Benjamin Goes, Marc Gyre, Alain Jacques, Guy Oblin, Kimberly Orozco Fuentes, Patricia Rubbens, Leen Van de Poel, Anne Van Laer et Patrick Vermeire.

Réservations auprès de Dédée Vanderhasselt au 0496 21 01 90.