Le lutin Serge a refermé les portes du jardin du Père Noël à Beauvechain

Pour la première fois, lors de cette 29e édition, Serge Hennebel a déménagé ses décors, roulottes, et autres chars en dehors de son jardin. Un défi de taille qu’il a parfaitement négocié dans un cadre enchanteur, plus vaste, où il a fallu tout réinventer. "Le public a pu admirer la magie de Noël dans le nouveau jardin du Père Nebel qui a été prêté par la Commune de Beauvechain pour que Père Noël et ses lutins puissent distribuer leur magie. On a eu moins de monde que l’an dernier, c’est vrai, mais il faudra un peu de temps pour que les spectateurs se fassent au déménagement. On recense environ 5 000 visiteurs. Ce ne sont bien sûr pas tous des payants, car on ne faisait pas payer les enfants ni les groupes comme les écoles. De nombreuses petites têtes blondes sont venues nous visiter et sont reparties avec des étoiles plein les yeux."

Pour cette fois, Serge a en effet dû se résoudre, crise énergétique oblige, à faire payer la visite, au prix de 3 €. Par rapport aux autres années, la période d’ouverture était aussi moins longue et puis, la météo n’a pas toujours été au beau fixe. "Oui mais ici, la pluie est transformée en neige grâce au lutin Yannick de chez Fx3 pour le plaisir des yeux et la magie de Noël."

Et puis, Serge le lutin est tout bonnement exceptionnel pour mettre l’ambiance et émerveiller petits et grands. "J’adore recevoir les gens, discuter avec eux, évoquer la vie du Père Noël, montrer les lieux où il vit : sa chambre, son bureau... On a innové cette année avec même un Manneken Pis habillé en lutin, sans oublier la crèche au pied de la petite grotte du jardin. Cela s’y prêtait vraiment bien."

Sans oublier que le nouveau lieu est bien plus pratique pour tout le monde. Plus de souci de parking ou d’encombrement dans les voiries de son quartier, et forcément, moins de tracasserie avec le voisinage même si, il faut le souligner, celui-ci est très conciliant. De quoi envisager de revenir à la fin de l’année au jardin de la cure de La Bruyère. "Le lieu est sympa même si c’est un peu moins cosy que chez moi. Le jardin est un site fermé, ce qui est très pratique, le stationnement y est aisé et puis, avec cet espace, ce cadre avec les arbres, on a pas mal de possibilités pour disposer les décors. L’an prochain, on fêtera les 30 années et il est certain que je proposerai plusieurs surprises. Je pense qu’on aura bien besoin de tout l’espace disponible..."

Chapeau donc au lutin Serge pour son investissement au service des autres, un passionné comme on n’en fait plus et, il faut le dire aussi, qui a investi énormément pour proposer ce magnifique spectacle. "On a vraiment investi pas mal cet hiver pour illuminer ce nouveau site. On ne devrait pas rentrer dans nos frais mais les visages illuminés sont notre plus belle récompense..."