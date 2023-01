Beauvechain : un nouveau salon de coiffure à Hamme-Mille

De quoi se faire la main et… fidéliser la clientèle. "C’est une nécessité quand on se lance comme indépendante. Je savais qu’il y avait déjà des salons de coiffure sur l’entité de Beauvechain, c’était donc un risque, mais calculé. Déjà quand je travaillais à Wavre, mes clientes venaient de partout, et même de Beauvechain. Là, je me rapproche d’elles, et celles qui habitent Limal ou Wavre me restent fidèles."

À 20 ans, Constance a abandonné la photo – un premier métier "qui payait très mal" – pour reprendre des études à l’IFAPME de Wavre. "La formation y est de qualité, car on ne naît pas chef d’entreprise, on le devient en tenant compte des aléas de la vie professionnelle. Par la suite, on rêve de prendre les rênes de son propre salon, même si j’adorais travailler naguère en équipe. Cet objectif-là, je l’ai encore, à moyen terme, quand je serai bien lancée. Je pourrai alors former une apprentie tout en ayant recours, un ou deux jours par semaine, à un collègue qui viendra me prêter main-forte, particulièrement le vendredi, qui est le jour chaud des coiffeuses."

Son point fort ? La flexibilité, dit-elle. On le comprend mieux quand elle explique qu’une cliente garde la main en matière de coupe. "Je donne mon avis et conseille toujours d’y aller par petites touches, notamment quand une coiffure trop classique mérite d’être déstructurée. Mais je n’aime pas trop m’attarder aux généralités, car chaque personne est particulière, chaque visage a son originalité, avec ses défauts et ses qualités. À moi d’obtenir la satisfaction de la cliente ou du client."

« Constance », chaussée de Louvain, 44, 1320 Hamme-Mille. Fermé le mardi et le dimanche. Contact: 010 41 13 20.