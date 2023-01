Beauvechain: de Manhattan au jardin du père Nebel

Glen, ce Beauvechainois de New York qui s’était retrouvé confiné durant la crise sanitaire dans son appartement de Manhattan, est venu passer les fêtes de fin d’année en Belgique. "À Beauvechain, dit-il, il y a un must, c’est la visite du jardin du père Nebel. Mes filles de 4 et 6 ans avaient été émerveillées l’an dernier pour leur passage dans le jardin du lutin Serge. Mais je n’étais pas de la partie et j’ai voulu me rattraper cette année avec elles et mon épouse." Ce fut le cas le 26 décembre. "Mes filles voulaient à tout prix grimper sur le traîneau du père Noël ainsi que s’asseoir dans son train légendaire…"