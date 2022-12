Beauvechain a son aire publique de camping-car

Aussi, quand la ministre wallonne du Tourisme, Valérie De Bue, a lancé l’été dernier un appel à projets pour financer la réalisation d’aires équipées pour camping-cars, la Commune de Beauvechain était prête à se lancer dans l’aventure. "Les services ont fait preuve de réactivité et ont pu monter un dossier solide dans un délai record, car les délais à tenir étaient très courts, se félicite la bourgmestre, Carole Ghiot (Beauvechain Ensemble). On avait l’espoir que vu notre engagement passé et la qualité de notre projet nous allions être retenus."

Cet espoir s’est concrétisé par l’annonce que Beauvechain figure parmi les 11 heureux élus sélectionnés par le gouvernement wallon, qui soutiendra la création de cinq emplacements pour mobilhomes. "Je tiens à remercier la ministre De Bue d’avoir retenu notre dossier, lance Benjamin Goes. C’est une grande satisfaction car Beauvechain est la seule commune du Brabant wallon à avoir été choisie. C’est l’aboutissement de beaucoup de travail. J’espère que cela aura un impact positif sur l’horeca et le commerce avoisinant. On a beaucoup à offrir en termes touristiques et je me réjouis que dorénavant ils seront plus nombreux à pouvoir en bénéficier."

Grâce à Stéphanie Jacques et au service urbanisme, qui ont monté le dossier avec l’échevin, grâce aussi à Thierry Lessage, président du MCBF (Motorhome Camping-car Belgique-France), dont l’expertise et les conseils avisés ont été très utiles, voilà donc la première aire de mobilhomes en Brabant wallon officialisée.