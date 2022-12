Beauvechain : Odette, 82 ans, bricoleuse de Noël

À 82 ans, Odette ne raterait cela pour rien au monde. "Je continue chaque année même si on prend de l’âge et que ce n’est peut-être plus aussi grand qu’auparavant. Tout est animé ! Mon papa était un grand amateur de cela et en plus un excellent bricoleur. Moi aussi, j’aime bricoler. L’installation, c’est mon moment à moi. Je fais tout, Guy m’aide mais c’est pour remonter les caisses de la cave et les déballer. C’est mon village, je place toutes les pièces, et je m’occupe aussi de l’électricité !"

Cette année, Odette n’a pas installé les multiples petites maisons qu’elle possède dans sa collection de décorations. "J’ai opté pour les petites choses animées avec une montagne de neige… Cette période, c’est ma petite magie de Noël à moi, mais je partage cela. Avec Guy, on accueille pas mal de monde. Cette année, cela reprend après deux années plus compliquées avec le Covid."

Un décor à visiter jusqu’au 15 janvier

Ces visites, ce sont des moments que le couple affectionne tout particulièrement. "Les gens viennent à la maison, ils regardent les décors, c’est une bonne occasion pour papoter de tout et de rien, et puis, on boit un verre ensemble, c’est ça aussi la période de Noël et de la fin d’année. Du partage et de la solidarité."

Le décor restera en place jusqu’au 15 janvier car Odette aime faire durer la magie. "Il sera alors temps de démonter et ranger tout cela. Pour l’installation, cela me prend environ trois semaines. Il faut dire qu’à mon âge, je ne passe plus des journées entières à tout installer. Au maximum, quatre ou cinq heures par jour, c’est déjà pas mal pour faire quelque chose de différent de ce que l’on retrouve ailleurs…"

Pour visiter, c’est simple, un coup de fil à Odette et Guy : 010 86 66 96.