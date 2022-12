Beauvechain : « Je suis assez énervé par le coût de la zone de police », tonne l’échevin des Finances

"La bonne nouvelle c’est que nous maintenons un budget à l’équilibre malgré les crises qui se suivent, indique Lionel Rouget. Nos dépenses et recettes ordinaires s’élèvent à 8 962 935 €. Les dépenses de personnel représentent 46 %, suivies de 25 % de dépenses de fonctionnement, de 24 % de dépenses de transfert (zone de police, zone de secours, CPAS, centre culturel) et 5% de charge de dettes."

Les dépenses ordinaires représentent quasi un million de plus que lors de l’élaboration du budget précédent "alors que nous ne prévoyons ni engagements pléthoriques dans nos services, ni dépenses supplémentaires de fonctionnement. Comme n’importe quel employeur public ou privé, nous sommes fortement touchés par le mécanisme d’indexation automatique des salaires. Entre le budget initial 2022 et celui 2023, nous avons dû faire face à cinq indexations et nous en attendons encore deux avant la première modification budgétaire. Comme tous les citoyens, nous sommes également touchés par l’explosion du coût de l’énergie mais sur ce point, nous pouvons nous féliciter d’avoir investi depuis le début de la mandature dans le remplacement de l’éclairage public et dans le placement de panneaux photovoltaïques tout en ayant un patrimoine communal peu énergivore."

« Il est temps que les mandataires communaux se rebellent… »

Par contre, au niveau des coûts de transferts, Lionel Rouget se dit "assez énervé par le coût de la zone de police qui représente plus d’un million d’euros pour Beauvechain. Sans remettre en cause le travail de nos policiers, je n’apprécie pas que le fédéral prenne des décisions dont nous supportons le prix (la revalorisation salariale et l’attribution de chèques-repas alors que nos propres services communaux n’en bénéficient pas !) sans assumer ses obligations liées à la réforme des polices. Je pense qu’il est temps que les mandataires communaux se rebellent un peu plus."

Au niveau des recettes ordinaires, on observe une forte augmentation de la principale recette, à savoir les additionnels à l’impôt sur les personnes physiques (IPP). "Cela provient principalement d’une adaptation de la comptabilité communale qui nous permettra à tous de percevoir 14 mois au lieu de 12 en 2023, une bulle d’air bienvenue pour nos finances mais qui restera un “one shot”. Les autres recettes fiscales, de même que le Fonds des Communes, les subsides et les dividendes sont en légère hausse."

L’échevin Lionel Rouget souligne que Beauvechain reste un havre de paix fiscal avec des additionnels aux IPP et PI qui se situent respectivement dans les 17% et les 2% des communes les moins taxées de Wallonie. "Avoir les taxes les plus basses n’est pas un objectif en soi pour notre majorité mais cela représente quand même des centaines d’euros à payer en moins pour les ménages beauvechainois, ce qui n’est pas négligeable par les temps qui courent."

5 058 016 € d’investissements sont inscrits à l’extraordinaire avec des projets ambitieux pour la petite enfance, la mobilité, le logement et les économies d’énergie. "Des surprises ne sont pas à exclure non plus avec des projets supplémentaires en fonction des opportunités et des possibilités de subsidiation."