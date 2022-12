Écolo souhaite une révision du Guide Communal d’Urbanisme

"Pour nous, le constat est simple, comment densifier les intérieurs des villages. On s’y intéresse. La réponse de la majorité a été assez technique et on connaît à présent le positionnement de la majorité. Ce qui pose question, c’est de savoir comment voit-on les enjeux du développement urbanistique et climatique ainsi que la protection de la biodiversité. À mes yeux, il y a un manque d’ambitions de la part du Collège."

Un élément essentiel dans la politique menée, aux yeux d’Antoine Dal, est que "le Guide Communal d’urbanisme, tel qu’il existe à Beauvechain, est désuet. Comment va-t-on donc développer l’urbanisation de la commune ?"

Dans le cadre de l’exemple précis évoqué pour introduire le sujet au conseil, Antoine Dal relève que le fonctionnaire délégué a remis un avis partiellement négatif, que la CCATM a fait de même et que le collège lui aussi en a fait de même. "Et au final, la décision n’est pas respectée par le Ministre. On peut se demander en partant de là, comment vivre ensemble."

Désuet, le GCU ? La bourgmestre confirme

Bref, pour Écolo Beauvechain, le GCU doit être revu. " On propose que le Collège prenne la mesure sur l’importance de l’enjeu et de la gouvernance en matière urbanistique, et surtout, qu’elle implique la population qui doit être mieux consultée. Là, on a une politique urbanistique sans ambition actuellement.

Écolo Beauvechain rappelle son soutien "à la densification des cœurs de village afin de protéger la ruralité et éviter l’étalement urbain dans nos campagnes. Mais pas au cas par cas. Nous souhaitons que les règles soient claires et les mêmes pour tout le monde. Évitons la porte ouverte à la politique des amis ! Si le collège veut soutenir ce type de projet alors nous appelons au courage politique de revoir le guide communal d’urbanisme."

Pour la bourgmestre Carole Ghiot, la réponse s’est concentrée sur le cas précis et a été, tout comme la question, très technique. Néanmoins, la bourgmestre, contactée, évoque le souhait de voir le GCU évolué.

" C’est un dossier sur lequel je rejoins l’opposition. En 2010, le RCU, qui était un règlement, est devenu un GCU (guide) moins strict forcément.

Je confirme également qu’à mes yeux, il est désuet. Toutefois, un aménagement du CODT actuel est en cours au Gouvernement et il devrait être connu en juin 2023.

Changer le GCU à ce stade ne serait pas opportun. Par contre, dès que le CODT sera dévoilé, nous entamerons les démarches, d’une durée de près de deux ans, incluant les citoyens, pour ce nouveau GCU, comme notre programme électoral le laissait d’ailleurs entrevoir. "