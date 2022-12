Le parc du père Nebel à Beauvechain, féerique comme jamais pour les fêtes de Noël

"Je suis prêt, nous dit le lutin Serge. J’ai donc dû déménager et je suis super content du défi que cela représentait. Le site est magnifique voire grandiose avec tous ces arbres… C’est en tout cas mon avis, reste à voir si les visiteurs penseront comme moi…"

Depuis le temps qu’il installe ses décors et ses lumières, forcément, cela attire la curiosité et les premiers avis des passants sont unanimes: "C’est plus visible comme cela car il y a plus de recul pour découvrir et apprécier. C’est moins compact, plus aéré".

Par rapport aux dernières années, les visiteurs auront la chance de voir une nouvelle chambre, mais aussi un nouveau traîneau et puis, également trois tonnelles prêtées par la Commune. "J’en profite pour proposer la salle des cadeaux, une tente pour avoir un abri lors de la visite, histoire de boire un verre à son aise et être à l’abri aussi en cas d’intempérie, et puis, un petit espace avec des photos souvenirs des années précédentes."

Avec un espace doublé, Serge Hennebel a dû acheter de nouveaux jeux de lampes mais aussi des rallonges. "Et encore, ici je n’exploite pas la moitié du parc, volontairement pour garder un lieu cosy. Je veux que cela reste chaleureux, que cela mette du rêve dans les yeux des petits et des grands. Donc cela ne sert à rien de voir trop grand à ce stade. Il sera encore temps plus tard d’agrandir encore un peu !"

Les visiteurs retrouveront ainsi sept chalets dans le parc dont le bureau, l’atelier, la chambre, la réserve du père Noël, le chalet des lutins… "Chaque chalet à son thème. Il y aura aussi les quatre traîneaux, la locomotive avec ses wagons, le bonhomme de neige de 4 mètres de hauteur pour accueillir les visiteurs avec le sourire !"

À ne pas manquer, non plus, la magnifique grotte du parc où l’on trouve une statue de la Vierge et où le lutin Serge a décidé d’installer la crèche. "Elle est bien mise en valeur. C’est vraiment très joli."

3 € pour les plus de 8 ans

Contrairement aux autres années, un prix d’entrée sera demandé cette fois. "C’est un choix difficile qu’il a fallu faire mais vu les coûts énergétiques, je n’avais plus vraiment le choix. On demande 3 € pour les plus de 8 ans. Les retours sur ce prix ? Tout le monde me dit que j’ai raison, que j’aurais dû le faire depuis longtemps. On verra… Par le passé, j’avais environ 7 000 visiteurs. Ici, on a donc créé une association: Le père Noël et ses lutins."

C’est ce samedi 17 décembre, à 17 h, que le parc ouvrira officiellement. Il le restera jusqu’au 8 janvier. Horaire: en semaine de 16 h 30 à 22 h, le week-end de 15h à 23 h.

Le Pèrenomobilbus sillonnera la commune ce lundi

Pour la petite histoire, le jardin de Serge sera bien vide cet hiver… "Il y restera malgré tout le salon et la salle à manger du père Noël et la fameuse chambre avec les 500 figurines. C’était intransportable. Avec les lutins, on en profitera une fois que tout sera terminé ici au parc pour le repas final de cette nouvelle édition."

Enfin, ajoutons que le Pèrenomobilbus sera de sortie ce lundi 19 décembre et sillonnera tous les villages de Beauvechain. La magie sera au rendez-vous… Le départ est fixé à 17h au Jardin du Père Nebel (rue de l’École, à La Bruyère) puis les haltes suivantes sont planifiées: 17 h 30, L’Écluse (au croisement de la rue de la Cabourse de la rue de Gaët) ; 18 h 15, place communale de Beauvechain ; 19 h, Centre culturel de Beauvechain (rue Auguste Goemans, 20, à Hamme-Mille) ; 19 h 45, ferme Evrard, à Nodebais ; 20 h 15, étang de Nodebais. L’arrivée sur la place de La Bruyère est prévue vers 21 h.

aaa