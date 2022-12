Des fleurs à couper dans les cimetières de Beauvechain

Pas laissés à l’abandon

Pour obtenir ce label, les communes s’engagent à modifier leur principe de gestion de leur cimetière en favorisant le développement de la nature comme faire place à une végétalisation la plus importante et variée possible ; faire entrer la biodiversité via la présence de plantes indigènes, d’une pièce d’eau naturelle ou de nichoirs ou encore avec une meilleure gestion de l’eau et des déchets possible. Il est aussi question de l’installation d’espaces de recueillement naturels ou encore de lutter contre les espèces invasives en limitant l’utilisation de pesticides (comme le glyphosate).

"Cela ne signifie pas que les cimetières sont laissés à l’abandon, l’entretien des allées incombe aux services communaux. La réparation et l’entretien des sépultures et de leurs abords immédiats incombent aux familles et/ou aux proches. Attention, l’interdiction d’utilisation de pesticides dans les cimetières est également applicable au citoyen. Un affichage rappelant la réglementation communale en la matière est en cours", souligne la Bourgmestre, Carole Ghiot, qui en profite pour remercier le responsable du Service Travaux et Entretien, Mathieu Gaspart, à l’initiative du projet.

La commune rappelle que des astuces pour l’entretien écologique des monuments funéraires peuvent facilement être trouvées en ligne: https ://fr.calameo.com/read/00507560269ee6f857aaa

Par ailleurs, des columbariums enterrés (cavurnes) ont été installés dans les cimetières. Les zones de dispersion des cendres seront prochainement réaménagées.