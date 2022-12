Beauvechain : le conseil communal des enfants est en place

Les principes de démocratie s’apprennent dès le plus jeune âge. C’est pourquoi la Commune de Beauvechain a mis sur pied en 2019 un conseil communal des enfants (CCE). L’objectif principal du CCE est de réaliser des projets par et pour les enfants. "Le conseil communal des enfants, c’est une structure permettant l’exercice de la démocratie représentative portée par les enfants de 5e et 6e années primaires. Les enjeux sont multiples: faire l’expérience de la vie citoyenne via la participation à des élections, la prise de parole, l’écoute des autres, le travail en commun, découvrir les échanges d’idées et les débats propres à la démocratie, qui permettent de s’accorder dans un groupe", souligne Carole Ghiot, bourgmestre.