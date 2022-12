Un marché des producteurs locaux pour la Saint-Nicolas à Beauvechain

Le marché des producteurs de Beauvechain, lancé sur un rythme mensuel en 2020 en plein Covid, a évolué en avril 2021 pour passer à un rythme hebdomadaire le samedi, après concertation avec les producteurs et artisans locaux.

L’objectif premier était de redynamiser le commerce local et l’organisation du marché a rapidement été confiée à Virginie Vanderwegen du Panier de Mille, productrice de légumes à Mille, assistée par un comité composé de plusieurs producteurs locaux.

"L’appel à projets de la Province du Brabant wallon “Stimulation du commerce local et des circuits courts et digitalisation des points de vente” nous a permis de répondre aux besoins en tentes ainsi qu’en termes de visibilité des producteurs qui font vivre le marché hebdomadaire de Beauvechain. Lors d’une enquête réalisée auprès des producteurs et artisans participants, le manque de visibilité avait été soulevé dans la majorité des réponses. En plus de la publicité via les canaux officiels de la Commune, les panneaux, beach flags et sacs promotionnels réalisés aux couleurs du marché participent à sa bonne promotion. Les producteurs ont aussi été informés que la Commune dispose d’un “Sum Up”, appareil de paiement électronique, qui est mis à leur disposition. Les aménagements électriques nécessaires ont également été effectués par le service technique communal, grâce au soutien financier de la Province", précise Benjamin Goes, échevin de l’Économie.

Depuis peu, le marché se dédouble même, en investissant le parking du Centre culturel de Beauvechain tous les mardis. Une deuxième occasion de se faire plaisir tout en soutenant le commerce local. Et ce mardi, cela tombe bien, puisque c’est le jour de la Saint-Nicolas.

Le marché se tient donc sur la Place de La Bruyère tous les samedis de 10 h à 15 h et sur le parking du Centre culturel de Beauvechain, rue Auguste Goemans, tous les mardis de 15 h à 19 h.

L’offre y est variée: fruits et légumes, viande, charcuterie, pain, produits laitiers et foodtrucks…