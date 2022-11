Le coca sentait la bouse de vache

On est le 10 avril 2021 à Beauvechain. Dans la cuisine, la femme a aussitôt recraché un liquide "de couleur verte" dont elle vient de boire quelques gorgées à la cannette. Elle pousse des cris et part se réfugier au sous-sol dans la buanderie où Clovis (prénom d’emprunt), 62 ans, la rejoint. Elle dira aux policiers avoir recraché un liquide vert/jaunâtre qui sent la bouse de vache.