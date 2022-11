Marie-Pierre Terlinden sculpte des instants de vos vies (Vidéo)

"J’ai baigné dans cet univers artistique toute mon enfance. J’allais souvent regarder de près son travail. Miqui avait son atelier dans la ferme juste en face de celle dans laquelle j’habite aujourd’hui. J’ai toujours été très manuelle: j’aime coudre, cuisiner… ", explique l’artiste de 44 ans, psychomotricienne de formation.

Maman de trois enfants, ce n’est qu’en 2015 qu’elle prend ses premiers cours de sculpture, à Rhode-Saint-Genèse, à l’ASBL Art et Ose. "Ma professeure, Isabelle de Bellefroid, une femme que j’admire beaucoup, m’a dit cette phrase qui ne m’a jamais quittée: “Fais ce qui te plaît car ça se ressentira dans ton œuvre”. De par ma formation, j’étais sensible à l’expression par le mouvement et j’ai très vite sculpté des bébés à quatre pattes, des enfants, des familles."

« Je raconte à travers mes créations des histoires propres à chacun »

Si au départ, son travail consistait principalement en des œuvres d’inspiration personnelle sur des thèmes universels tels que l’amour, la musique… la volonté de Marie-Pierre d’offrir un cadeau original à ses beaux-parents l’a progressivement fait changer de cap. "Un jour, j’ai pris la carte de vœux qu’ils avaient chez eux avec l’idée de reproduire la photo en une sculpture. J ’ai été très touchée par l’émotion que ça a provoqué chez eux à la vue du résultat. Après, les demandes de ma famille et de proches se sont multipliées. Aujourd’hui, 80% de mon activité consiste en des créations personnalisées."

Au départ d’une photo ou d’une idée, Marie-Pierre Terlinden capte la dynamique des personnages entre eux. Elle croque ensuite son modèle avant de se lancer dans la sculpture de chaque personnage avec délicatesse: des couples, des familles, des instants de vie. "Je raconte à travers mes créations des histoires propres à chacun. Je rentre dans l’intimité de la famille par la gestuelle que je donne à mes personnages, par une posture, par l’implantation des cheveux. C’est un peu un arrêt sur image d’une période de la vie."

Faire sortir de l’argile ces personnages pour les rendre presque réels lui demande tout un travail d’échange préalable. "Je propose aux gens une rencontre durant laquelle ils me racontent les sensibilités de chaque personne sur la photo, les histoires, les sentiments qu’ils souhaitent voir apparaître dans la sculpture. Cette partie création est hyper enrichissante. J’ai eu échos d’histoires aussi émouvantes qu’extraordinaires…"

Un contraste entre le côté brut de la terre et lisse du métal

Afin de mettre en valeur ses réalisations, l’artiste aime également travailler le métal. "C’est précisément ce contraste entre le côté brut de la terre et le côté lisse du métal que j’adore. J’aime aller dans la personnalisation de cette structure, créer une atmosphère, une ambiance, un paysage. Quand on regarde mes œuvres, j’aime bien que la relation des personnages fasse écho en premier. J’apprécie aussi de donner une certaine légèreté à l’ensemble de l’œuvre."

Le résultat est épatant: le contraste des matières et des formes donne à ses œuvres une subtile harmonie douce et poétique. Vous pouvez admirer certaines d’entre elles ce week-end et le week-end prochain à l’occasion des fêtes de la Saint-Martin à Beauvechain. Marie-Pierre Terlinden expose à la petite ferme d’Agbiermont aux côtés d’Alexandra Van Lierde et de Tamara Greidl (Expo 61).

www.tourinnes.be, www.mpterlinden-sculpture.com