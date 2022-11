Hamme -Mille : le Père Nebel s’est trouvé un nouveau terrain de jeu pour émerveiller le public

Ces dernières années, environ 8 000 personnes ont fait le déplacement. Mais voilà, des travaux routiers sont en cours dans le petit quartier où vit le "Père Nebel" et proposer les illuminations et décors de Noël dans son jardin s’avère mission impossible en termes de mobilité. Avec, en outre, la crise énergétique, on pouvait se demander si le Beauvechainois allait arrêter, la mort dans l’âme, le rendez-vous incontournable de la période de Noël en Brabant wallon. "Je me suis posé la question, c’est vrai car honnêtement, organiser l’activité chez moi cette année est concrètement impossible. La circulation est déjà compliquée en temps normal et on sait tous que même quand il n’y a pas de chantier, c’est parfois compliqué certains soirs. J’en ai parlé autour de moi et les autorités communales m’ont proposé plusieurs alternatives. Je suis allé visiter différents lieux avant de poser mon choix sur le grand jardin de la cure à La Bruyère."

Du 17 décembre au 8 janvier

Un déménagement qui va nécessiter pas mal d’adaptation. "Je repars complètement à zéro. Tout doit être repensé, les emplacements, le cheminement, les décorations. Chez moi, tout avait sa place. Ici, c’est nettement plus grand et puis, la chambre du Père Noël et la salle à manger sont deux chalets qui ne peuvent pas être déplacés. Je dois donc également imaginer de nouvelles choses."

Conséquence: Serge Hennebel est toujours en pleine réflexion sur l’implantation précise. "Nous amenons tout le matériel sur le site et au fur et à mesure, on trouve les emplacements même s’il arrive qu’en arrivant avec autre chose, on modifie ce qui a déjà été installé." Dès lors, cela prend plus de temps que prévu. "Nous avons pris du retard et nous ne débuterons pas après Saint-Nicolas. Il faudra attendre le 17 décembre pour visiter le jardin du Père Nebel cette saison. On terminera le 8 janvier."

Avec l’explosion des coûts de l’énergie, comment Serge Hennebel va-t-il supporter financièrement tout cela ? "Cette passion me coûte effectivement de l’argent. Je suis quelqu’un qui n’ose pas demander de l’aide. Je pense toutefois, cette année, voir si je peux avoir quelque chose à la commune… Côté pratique, je serai me relier cette fois au poteau et non plus à un coffret forain, ce qui me permetra de réduire la note."