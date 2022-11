Le coût vérité serait donc de 98% et répondrait ainsi aux exigences du décret du 22 mars 2007 qui impose aux communes l’application du coût vérité et du décret du 23 juin 2016 qui fixe la répercussion directe des coûts de gestion des déchets résultant de l’activité usuelle des ménages sur les bénéficiaires entre 95% et 110% des coûts à charge de la commune.

Le règlement taxe 2023 sur la collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés a ensuite été approuvé (12 voix pour et 2 abstentions du côté du Groupe Écolo).

Le règlement pourra être consulté sur www.beauvechain.eu après approbation par le Gouvernement wallon.