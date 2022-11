"J’ai confiance en la jeunesse, en ses forces, en sa volonté de se battre pour ses idées, pour le bien, pour la paix, pour le vivre ensemble, pour aider les plus fragiles, pour la protection de l’environnement et tous les autres défis auxquels nous devons faire face", a déclaré la bourgmestre Carole Ghiot. Elle a également appelé à la prudence: "Nous devons toujours rester vigilants. Vigilants à ne pas reproduire les erreurs du passé, vigilants face à la montée des extrémismes en Europe et ailleurs, vigilants sur notre manière d’appréhender et de répondre aux défis économiques, sociaux, climatiques. Aucune solution ne sera trouvée en se dressant les uns contre les autres mais en faisant face à ces menaces, ensemble."

La Commune a fleuri les monuments aux morts de chaque village.

À Hamme-Mille, les enfants ont également déposé une gerbe de la part du 1W et une de la part des Anciens Combattants.