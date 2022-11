Crise de l’énergie: l’info d’abord

En plus de rappeler les aides fédérales et régionales (chèque mazout, primes, tarif social élargi, etc.) auxquelles les citoyens wallons ont droit, l’administration communale liste les actions mises en place par les différents services et toutes les aides du CPAS. En effet, à Beauvechain, il est possible de réaliser des économies d’énergie dans plusieurs domaines: espace de coworking et salle d’étude mis gratuitement à disposition, activités jeunesse gratuites, chèque sport, etc. Le collège communal étudie actuellement la possibilité d’offrir une prime à l’achat d’un vélo électrique.

Deux séances d’information "crise de l’énergie" sont aussi organisées ce jeudi 10 novembre, à 14h et à 19 h, au Vert Galant (place communale, 5). "Nous invitons les citoyens à venir s’informer, poser leurs questions et rencontrer les services communaux et du CPAS", souligne la directrice générale, Delphine Vander Borght, qui précise que ces actions sont le fruit d’un groupe de travail "Crise énergétique" composé d’agents communaux, de la crèche, du CPAS, et de l’Agence locale pour l’emploi.

La brochure peut être consultée sur le site internet de la Commune: www.beauvechain.eu.