Avec « Pigs Project », les cochons deviennent des stars

Au détour des expos, on trouve le panneau n° 38 qui nous emmène chez Christophe Michotte, mieux connu dans la commune et les alentours pour son élevage "Au groin du village", un élevage de cochons bio en plein air, dans un îlot de nature qui permet d’offrir une viande de qualité. Une belle aventure qui a inspiré la photographe Véronique Windey. Lors de sa formation en photographie au CVO, le module "portrait" faisait partie de ses missions de série libre. Il n’a pas fallu longtemps pour que l’artiste trouve son sujet. Elle rencontre Christophe Miclotte, "un jeune éleveur de porcs bio motivé, et c’est tout de suite devenu une évidence pour moi. Des cochons en liberté dans un grand pré, qui ne subissent aucun stress et reçoivent en plus de la nourriture bio, c’est remarquable, J’ai choisi le nom Pigs Project".