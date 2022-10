Beauvechain : Maïra ou le cran d’une jeune entrepreneuse

"Cela s’est fait graduellement, répond-elle. Après trois ans d’études à l’IFAPME de Namur et quatre ans en tant qu’employée chez Anicca, à Genval, je voulais voler de mes propres ailes, mais sans stress ni précipitation. C’était finalement une bonne résolution, pour se faire les dents professionnellement, de travailler comme employée dans un premier institut de beauté et mettre un peu d’argent de côté. Mais ma volonté, c’était de gérer ma petite entreprise et faire de la beauté mon métier. J’ai toujours aimé le côté artistique de cette profession. Aider ma cliente à devenir belle et le rester, voilà mon credo."

Si les jeunes qui se lancent aujourd’hui se plaignent souvent du surcroît d’administration que cela entraîne, ce n’est pas le cas de Maïra. "La moitié des cours, à l’IFAPME, c’était déjà de la gestion, poursuit-elle. Cela m’a beaucoup aidée. Et puis, j’ai toujours baigné dans cette atmosphère, puisque mon papa gère une entreprise de nettoyage. Je savais donc à quoi m’attendre."

Que signifie "Maïli Beauty" ? "C’est la contraction de Maïra, mon prénom, et de celui de ma fille Leïli, qui a tout juste 20 mois. Et puis la beauté d’une femme, c’est aussi les soins que je propose, qui regroupent les cils, l’épilation, la manucure, le maquillage, la pédicure et les soins particuliers du visage."

Pourquoi avoir choisi Hamme-Mille ? "Comme je suis domiciliée à La Bruyère (Beauvechain), j’ai cherché dans la région une cellule commerciale libre. C’était le cas à la rue des Épinoches, car le vétérinaire Sébastien Delgoffe, qui occupait auparavant les lieux, venait de déménager son cabinet à la chaussée de Louvain. Philippe et son ami Fred ont construit mon pédi-spa et, en très peu de temps, j’ai pu m’installer dans une ambiance favorable, car les indépendants des Épinoches et les clients de mon papa ont pu faire ma pub et me donner un petit coup de pouce dès l’ouverture."

« Maïli Beauté », rue des Épinoches, 8, 1320 Hamme-Mille (0471 87 24 93).