Beauvechain: le médecin anesthésiste qui était sorti de ses gonds obtient la suspension du prononcé

La victime, le nez fracturé par un coup de tête, s’était présentée en état de choc au commissariat. En quittant les lieux, elle n’avait pas eu le temps de mettre des chaussures. Le prévenu, lui, a appelé la police pour préciser qu’il ne s’était rien passé, et que la dame s’était juste cognée…

Devant le tribunal, il a adopté une autre attitude et son conseil a précisé que très rapidement après cette scène regrettable, entre avocats, un arrangement financier a été trouvé pour dédommager la victime.

"C’était une relation très toxique, elle avait beaucoup de problèmes psychiatriques, a affirmé le médecin. Elle faisait des crises de temps en temps et le soir des faits, elle est devenue complètement hystérique. Je ne voulais qu’elle parte comme ça, avec les enfants et j’ai eu une relation non proportionnelle. Que je regrette."

« La formation, il l’a déjà faite ! »

Problème: en 2014 déjà, l’homme avait dû s’expliquer devant la justice pour des faits de violence, et il avait dû suivre une formation pour gérer son agressivité.

"Et voilà où on en est aujourd’hui, a fait remarquer la substitute à l’audience. Je me rends bien compte qu’un casier judiciaire, pour sa carrière, c’est embêtant. Mais il faut faire la balance de tout. On a une victime qui a subi dix jours d’incapacité, et un prévenu qui ne sait pas se gérer. J’ai de gros doutes pour une mesure probatoire: la formation, il l’a déjà faite ! Je demande une peine de dix mois d’emprisonnement."

L’avocat de la défense a commencé sa plaidoirie en citant la dernière chanson d’Arno: "Hier, c’était le passé, aujourd’hui la vérité". Il a convenu que son client avait réagi de manière inappropriée le soir des faits mais la dame l’avait frappé également et cela a été objectivé. Depuis, il a pris ses responsabilités: il s’est séparé, a dédommagé, la garde des enfants a été fixée et il a refusé de reprendre la vie commune alors que c’était le souhait de la partie civile.

"Cela servirait à quoi de lui infliger une peine de prison et de compromettre sa carrière ?", a plaidé le conseil en suggérant une suspension du prononcé.

Le tribunal accorde finalement au prévenu cette mesure de faveur.