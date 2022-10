Les temps sont durs, l’aide est bien utile

Marzena et son fils Lukas étaient à l’œuvre ce lundi après-midi, comme quelque 300 autres personnes : « J’ai déjà fait du glanage par le passé. Comme c’était près de chez moi, je n’ai pas hésité. On récolte des haricots mais pas seulement : on a aussi trouvé de belles pommes de terre. On laisse la moitié au GAL et le reste, on le garde pour nos prochains repas. C’est vraiment une belle idée que les organisateurs ont eue car les temps sont durs et cette aide est bien utile ».