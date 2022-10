500 glaneurs solidaires pour les haricots

Justine de Barquin, chargée de mission "économie locale" au GAL Culturalité, tout comme ses collègues, avait donc le sourire en voyant autant de monde dans le champ: "L’opération a été rendue possible grâce au fermier qui a pris contact avec nous. Vu la mauvaise saison pour sa récolte, cela lui aurait coûté trop cher de faire venir les machines et le personnel nécessaires pour récupérer les haricots. Il a dès lors préféré faire un geste solidaire et nous a chargés de préparer ce glanage solidaire. Bien entendu, nous sommes tristes pour lui car au final, c’est tout un travail dont il ne bénéficiera pas. Mais avec cette opération, on fait plaisir à beaucoup de monde puisque les glaneurs peuvent garder une partie de ce qu’ils ont pris la peine de ramasser. Et puis, on vient en aide à des associations qui en ont bien besoin".

Les dons iront en effet à plusieurs institutions et associations: les CPAS, la Croix-Rouge, l’association Graines de cœur…

"Cela aurait été dommage de perdre tout cela, confirme Pierre, venu du village voisin. C’est dommage pour le fermier, mais il fait énormément d’heureux. Ce sont des légumes frais, de bonne qualité, récoltés à la bonne période. Ils vont faire le bonheur de nombreuses assiettes et en plus, on mangera local !"

200 glaneurs samedi, plus de 300 ce lundi

Après 200 glaneurs samedi, ce sont plus de 300 personnes qui étaient à la récolte ce lundi. "L’invitation a été envoyée à notre réseau de glaneurs solidaires qui compte un peu plus de mille personnes. Plus de 317 citoyens et citoyennes se sont manifestés auprès du GAL après notre appel", précise encore Justine de Barquin.