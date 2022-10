Inventorier le petit patrimoine populaire

Le second tome de l’inventaire raisonné du petit patrimoine populaire de Beauvechain (hameau de La Bruyère et village de L’Écluse) sera gratuitement mis à disposition du public. Aux deux premiers volumes s’en ajouteront d’autres. Le tome 3 concernant les villages de Tourinnes-la-Grosse et Nodebais sera bientôt disponible. L’objectif est de couvrir l’entièreté du territoire et de réaliser une plaquette de synthèse. Celle-ci analysera les composantes caractéristiques de la commune via son petit patrimoine. Cet ouvrage sera également un outil pratique qui donnera des pistes quant à la sauvegarde de ces petits éléments qui passent souvent inaperçus.