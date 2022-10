Sensibiliser, informer, éduquer avant de réprimer

La 2e édition du Marathon de la propreté a démarré ce lundi 17 octobre et durera jusqu’au 24 octobre. Au total, 104 communes de Wallonie participent à cette opération lancée par Be WaPP en collaboration avec les Communes et les services de police locaux. "Cette opération vise à intensifier les contrôles en matière d’abandons de déchets sur la voie publique mais il n’est pas question de “faire du chiffre” à tout prix, explique Youri Slatsky, porte-parole de Be WaPP. L’idée est vraiment de sensibiliser la population et de rappeler qu’en cas de non-respect des règles, un cadre répressif existe. En effet, le décret “délinquance environnementale” de la ministre Céline Tellier – qui est entré en vigueur le 1er janvier 2021 – prévoit qu’en cas de jet de mégots, de canettes, de chewing-gums, etc. sur la voie publique, une amende de 200 € est à payer. Cela n’est pas rien et c’est important que ce soit connu du grand public parce qu’on constate, en effet, qu’il y a encore trop souvent un sentiment d’impunité par rapport aux jets de déchets sur la voie publique. L’objectif est donc de faire prendre conscience du risque encouru. Du coup, toutes ces Communes participantes mettent des actions en place, tout en essayant de conserver à l’opération un caractère convivial, informatif et ludique. Dans un premier temps du moins, avant de passer aux amendes, si nécessaire. Dans ce cadre-là, chaque Commune met son focus là où elle estime que c’est nécessaire."