À Beauvechain, un plan communal de mobilité orienté "modes doux" est en cours d’élaboration. Des analyses de trafic sont régulièrement réalisées afin de prendre les mesures adaptées, en collaboration avec le Service public de Wallonie (SPW).

Il s’agit pour la plupart du temps de l’installation de chicanes sur les tronçons identifiés comme étant problématiques. Le passage de ces aménagements peut s’avérer dangereux pour les cyclistes.

"À plusieurs endroits dans la commune, nous avons suivi l’avis préalable du SPW en marquant la zone cyclable à l’aide de chevrons et de symboles" vélo ", indique Lionel Rouget, l’échevin de la Mobilité. Dans les faits, nous avons constaté que beaucoup de cyclistes passent à droite de ces aménagements de sécurité, quand c’est possible, pour des raisons pratiques. Dès lors, afin d’éviter les dévoiements des cyclistes et éviter les conflits auto/vélo, nous adapterons les chicanes de façon à" court circuiter "le dispositif en permettant la traversée par la droite".

Cette décision fait notamment suite à la seconde visite du service Mobilité du SPW.

"Nous procéderons, par conséquent, dans les semaines à venir, aux adaptations nécessaires ; l’objectif étant de rendre ces aménagements les plus sécurisés et sécurisants possibles. Soyons courtois et redoublons de vigilance à l’approche des chicanes, surtout en présence de cyclistes."