"Cet événement veut susciter la curiosité des jeunes et moins jeunes pour la musique classique en mélangeant les genres et les époques et en misant sur les jeunes artistes prometteurs, notamment issus de la province", annoncent les organisateurs.

Dix jours durant, il posera ses pupitres à Genappe, Incourt, Ittre, Jodoigne, Nivelles, Ottignies – Louvain-la-Neuve, Sart-Risbart, Thorembais-les-Béguines et Wavre. Très différents d’un lieu à l’autre, ces concerts sont aussi une invitation aux publics du Brabant wallon de découvrir la province.

Cette année, le festival "OFF" est lancé. Il s’agit d’une programmation "en dehors" qui permettra de mettre à l’honneur chaque saison un ensemble ou un talent de la Province (voir encadré).

Insuffler la curiosité

"Notre festival entend insuffler cette curiosité pour la musique classique et tous ses talents. Pour ce faire, nous créons des liens avec les territoires, en faisant venir des artistes connus dans des localités qui n’ont pas toujours l’habitude d’en recevoir, ou en programmant de jeunes artistes issus de ces mêmes territoires", explique Julie Calbete, programmatrice du festival.

Le concert d’ouverture illustre bien ce principe, puisque La Sucrerie à Wavre accueillera, le 29 septembre à 20h, une jeune violoncelliste coréenne qui vient d’accéder à la notoriété internationale en remportant le Concours Reine Élisabeth: Hayoung Choi, accompagnée de l’Orchestre à cordes du Festival Musiq3 sous la direction de Shirly Laub. Et parmi les "talents du cru" figurent Élodie Vignon et Laure Stehlin, qui font revivre les Années Folles avec Sarah Laulan et le Trio Khnopff (7 octobre, 20h30, Le Monty, Genappe), ainsi que Céline Scheen, qui accorde son chant baroque avec la kora africaine de Mamadou Dramé et la guitare de Karim Baggili (9 octobre, 18h, Ferme de la Petite Cense, Thorembais-les-Béguines).

Au-delà du concert, une expérience

Le festival fait aussi la part belle aux programmes mélangeant allègrement les genres et les époques. "Il ne faut pas forcément comprendre la musique pour être touché, souligne Julie Calbete. C’est pourquoi nous proposons aussi des programmes qui déplacent le curseur: au-delà du concert que l’on vient écouter, le public vit de vraies expériences."

Ainsi, pour la première fois en Belgique, Hypnos de la Compagnie La Tempête se sert de la spatialisation et de jeux de lumière pour mettre en valeur les dimensions poétiques, mystique et thérapeutique de la musique à travers des chants allant de la renaissance à la période contemporaine (8 octobre, 20h, Église de Jodoigne).

La jeune chanteuse de jazz et violoncelliste britannique Ayanna Witter-Johnson proposera une expérience unique, jouant non seulement sa propre musique, mais composant chaque spectacle en fonction du lieu et du public (6 octobre, 20h30, Ferme du Biéreau, Louvain-la-Neuve).

Autre concert crossover à ne pas manquer: le Quatuor MP4 et les danseurs de la compagnie 2MAD s’emparent de la Jeune Fille et la Mort de Schubert pour en donner une version urbaine à Nivelles le 4 octobre et Sonico nous offre un retour aux sources du tango de Buenos Aires à Ottignies (5 octobre).

En famille ou à deux

Comme le volet bruxellois, le Festival Musiq3 Brabant wallon prend à cœur d’inclure une programmation pour les familles et de titiller la curiosité des enfants pour la musique. Ainsi, Les Faiseurs de rêves du Quatuor Akthamar (2 octobre, 15h, Centre culturel d’Ottignies) et La Brise de la pastille de Galapiat Cirque, qui réunit un clown acrobate au mât chinois et un musicien en questionnement existentiel (5 octobre, 15h, Ferme de la Porte, Sart-Risbart), sont deux spectacles qui veulent déchiffrer le brouhaha du monde à travers un langage musical accessible aux enfants.