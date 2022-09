Beauvechain: Seven, la 7e édition du Max Festival

En 2015, dans cette lignée, son neveu Michel van der Linden et la pianiste Irina Lankova imaginent un festival de musique classique unique en son genre: à la fois exigeant pour sa qualité artistique et décontracté dans la forme. Au cœur de la belle campagne de Wallonie, avec ses villages traditionnels et les paysages vallonnés d’un charme authentique et subtil, la musique classique résonne en parfaite harmonie avec la nature.

Chaque année, le choix d’un thème porteur assure au Max Festival un concept artistique unique et pertinent: une réflexion philosophique, sociétale ou musicale. Ce fil conducteur confère à l’ensemble de la programmation une unité et une cohérence artistique qui lui permet d’aborder tous les répertoires et d’accueillir des artistes de renommée internationale et un public fidèle.

Les concerts, spectacles musicaux, projets pluridisciplinaires, master classes, ateliers, initiations scolaires, rencontres et conférences se succèdent pendant le troisième week-end de septembre dans l’église Saint-Martin de Tourinnes-la-Grosse, très bel édifice roman du Xe siècle classé au patrimoine de Belgique et réputé pour son acoustique.

Jusqu’à dimanche, l’entité de Beauvechain vivra au rythme de la 7eédition du Max Festival. "La richesse symbolique du chiffre 7 se retrouve dans plein de traditions, de croyances et de légendes. Il évoque la présence divine, l’union des contraires, l’unité, la perfection, la plénitude et l’achèvement. Pour le Max Festival, c’est la 7eédition et nous allons la célébrer en autant de notes et de couleurs!"

Mais le Max Festival jouera les prolongations avec, du lundi 19 au vendredi 23 septembre, des actions pédagogiques dans les écoles locales, en partenariat avec le Centre culturel et la Commune de Beauvechain. Au menu, des ateliers d’éveil à la musique classique dans les écoles et un concert pour les élèves à l’église Saint-Martin avec Coline Meulemans et son ensemble.