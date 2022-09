Les Fêtes de Wallonie ont rassemblé 2 000 personnes à Beauvechain

Cette année, un programme familial et festif était proposé durant deux jours: produits locaux, concerts, animations diverses, activités sportives… Le monde agricole se présentait sous son plus beau jour: animaux de la ferme, exposition didactique, concours, balade en char à banc… L’objectif à peine dissimulé était d’atténuer les éventuels sentiments d’incompréhension et de méconnaissance à l’égard du métier d’agriculteur.

"Je tiens à féliciter le comité pour l’excellente organisation. Plus de 2 000 personnes ont foulé la place communale dans la bonne humeur et sous le soleil", se réjouit la bourgmestre, Carole Ghiot.

«Ma commune dit oui aux langues régionales»

Les Fêtes de Wallonie étaient aussi l’occasion de rappeler qu’en mai 2021, Beauvechain recevait le label "Ma commune dit oui aux langues régionales"décerné par la Fédération Wallonie-Bruxelles. À travers une charte, Beauvechain s’engageait à mettre en place toute une série d’actions en vue de promouvoir l’utilisation du wallon sur son territoire. L’une des actions proposées consistait en la signature d’une version locale de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires. Le Conseil de l’Europe s’est en effet doté, en 1992, de cette charte que la Belgique n’a, à ce jour, ni signée ni ratifiée. L’adoption de cette motion par les gouvernements locaux a pour objectif de relancer l’action en faveur de la signature de cette charte européenne par la Belgique.

Le conseil communal s’est positionné lundi dernier: il a considéré que les langues régionales endogènes représentent une contribution importante à la richesse et à la diversité du patrimoine culturel de la région wallonne. D’autres actions ont déjà été mises en place dans le cadre de cette convention de labellisation, notamment la réalisation de plaques de rue en wallon.