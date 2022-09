Vendredi, à 20h30, Météo sensible, spectacle concert de et par Colline.

"Dans ses textes, Colline aime mêler humour, poésie, questionnements simples ou existentiels, expliquent les organisateurs. Touchée par l’humain, et sans doute particulièrement par l’humaine, elle aborde des points de vue féminins encore peu entendus et interroge les relations qu’on noue aux autres et à soi-même. L’instrumentation inhabituelle, composée d’une voix, un alto et un violoncelle, offre une esthétique nouvelle et épurée à ce répertoire: les cordes sont pincées, frottées, lyriques ou percussives, et l’improvisation “jazz” instrumentale ou vocale trouve sa place au milieu des histoires racontées."

Compositions, voix, alto et guitalto par Colline (Coline Meulemans) accompagnée au violoncelle par son frère François.

Samedi, dès 20h30, projection de plusieurs courts-métrages. Camille de Leu présentera Ritournelle (2015) et Novembre (2020), deux courts-métrages primés de nombreuses fois en festival. Dans Ritournelle, trois jeunes filles se retrouvent sur les rails d’un train qui ne devrait plus tarder; entre rêve et réalité, elles confrontent leurs âges et leurs expériences… Dans Novembre, Julien, 30 ans, déambule dans sa vie sans y appartenir; il disparaît dans les souvenirs de son enfance perdue, de ses baisers lointains, de ses discussions sans réponse…

Dans le cadre de cette carte blanche, Camille de Leu a aussi invité deux réalisatrices et leurs courts-métrages: Zoé Arène présentera En fin de conte (2021) et Lia Bertels son film d’animation Nuit chérie (2018) qui a déjà parcouru le monde entier. En parallèle, la photographe Pauline Beau Djilas exposera une partie de son travail en argentique, axé sur la réappropriation du corps.

Tarif unique: 10 € pour la soirée de vendredi; 5 € pour celle de samedi.

Théâtre des 4 Mains, rue Longue, 152, Beauvechain. Réservations au Centre culturel de Beauvechain: 010 86 64 04, reservations@lecentreculturel.be, www.lecentreculturel.be.